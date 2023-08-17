Итоги проработки вопроса глава МИД страны Хакан Фидан планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а после этого последует встреча Эрдогана с Путиным.

Согласно первому сценарию, выход из сложившейся ситуации не будет найден, что приведет к «обострению [продовольственного] кризиса», который не отвечает интересам России, Украины и США.

«Это полностью перекроет возможности диалога между сторонами. Россия не сумеет смягчить введенные против нее санкции. Украина потеряет доходы от зерновых. Это спровоцирует военное напряжение, результаты которого уже можно наблюдать. Россия атакует зернохранилища на реке Дунай. Параллельно с этим она объявила, что считает военными мишенями все суда, направляющиеся в Украину. Таким образом, напряжение уже распространилось на юг Черного моря. Перехват иностранного судна, принадлежащее турецкой компании, но имеющее иностранный флаг, было предупреждением для судов, направляющихся в Украину. Судя по моей информации, русские пытались остановить судно, но так как оно не остановилось, они высадили на него военных. Так как судно не имеет турецкого флага, Россия не несет обязательства уведомлять Анкару. Тем не менее мы можем сказать, что Москве передано сообщение «избегать действий, которые увеличат напряжение в Черном море», — пишет газета.

Второй сценарий предусматривает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений», в частности, поставок сельхозпродукции Украины через Дунай или наземным путем в Европу. Однако источник пишет, что по сравнению с 32 миллионами тонн зерна, проходящими через турецкие проливы, эти возможные поставки кажутся ничтожными. Как мы уже упоминали, этот сценарий не приведет к другому результату, кроме как к усилению военного напряжения.

По третьему сценарию зерновой коридор возобновит функционирование в прежнем формате после того, как «будут устранены некоторые озабоченности России». Как пишет газета, единственным вариантом, при котором выигрывают все, является третий вариант: «Этот вариант предотвращает мировой продовольственный кризис, предоставляет шанс дипломатии, объединяет стороны вокруг одного проекта. Это помогает предотвратить распространение конфликтов на все Черное море».

Напомним, 17 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Последнее судно с грузом покинуло порт Одессы по коридору 16 июля. В телефонном разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вернуться к теме зерновой сделки, но только после того, как Запад выполнит свои обязательства перед Россией.

После выхода Москвы из сделки российские военные начали массированные обстрелы портовой инфраструктуры Украины. Также Россия заявила, что может считать военными целями сухогрузы в Черном море.

Зерновая сделка была подписана представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в июле прошлого года и предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.