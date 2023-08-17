Масштабный пожар вспыхнул 18 августа в Новороссийске в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на территории порта, сообщают российские СМИ.

По данным СМИ, пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом. Пожар охватил не менее 1300 квадратных метров.

По сообщениям Telegram-каналов, дым виден из разных уголков Новороссийска. На месте работают несколько десятков пожарных. Пока причина пожара неизвестна.