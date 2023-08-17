Проармянский сенатор теряет поддержку

По данным опроса, Менендес, который будет выдвигаться на повторные выборы в следующем году, имеет 35 процентов одобрения и 44 процента неодобрения среди взрослых жителей Нью-Джерси. Среди зарегистрированных избирателей его показатели составляют 36 процентов одобрения и 45 процентов неодобрения, что указывает на падение его популярности по сравнению с 44 процентами и 39 процентами соответственно в 2022 году.

Согласно опросу, 57 процентов жителей Нью-Джерси слышали о расследовании Менендеса, и около 60 процентов считают, что это влияет на его способность служить интересам штата. Из тех, кто знает о расследовании, 65 процентов считают, что это влияет на способность Менендеса руководить штатом.

Менендес вовлечен в ряд федеральных расследований с начала 2000 года. В настоящее время федеральные следователи рассматривают темные связи Менендеса и его жены-армянки Надин Арсланян с египетской компанией.