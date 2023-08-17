В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы воинской части № N Министерства обороны Азербайджана, младший сержант Асим Аббасов покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Агдамской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу, выполнены другие действия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

Следствие продолжается.