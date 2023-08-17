В Ливии опровергли информацию об аренде Турцией порта Хомс

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выступило с официальным опровержением информации о якобы аренде Турцией ливийского порта Хомс с целью создания там военной базы. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ПНЕ Мухаммед Хаммуда, выступив в порту Хомс в сопровождении главы Управления портами и морским транспортом Мухаммеда ас-Сиви и начальника штаба ВМС Нуриддина аль-Буни.

Хаммуда призвал журналистов внимательно проверять достоверность информации, чтобы «не раздражать ливийское общественное мнение».

Ас-Сиви подчеркнул, что «существует план развития порта, чтобы увеличить торговый оборот с соседними странами и укрепить его роль в развитии ливийской экономики».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс в Ливии, где разместит военную базу. Власти Турции пока не прокомментировали эти сообщения.