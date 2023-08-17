Бразилия рекордно нарастила закупки российской нефти

Бразилия за полгода повысила импорт российского топлива с 31,6 до 234,9 барреля в день, закупая его со скидкой. Власти вынуждены сдерживать рост цен на топливо, а потому такая возможность стала благом для них, отмечают аналитики, пишет Bloomberg со ссылкой на сведения Kpler.

Бразилия стала активным покупателем российского топлива после присоединения Евросоюза в феврале к нефтяному эмбарго против Москвы. Эта страна уже стала вторым по величине покупателем российского дизельного топлива в мире, уступая только Турции.

Согласно сведениям аналитиков, в январе Бразилия закупала 31,6 барреля российского топлива в день, уже в следующем месяце этот показатель вырос вдвое, до 78,5 барреля ежедневно, в мае — 191,5, а в июле — 188 баррелей. Эксперты прогнозируют, что в августе объем импорта повысится на 25% месяц к месяцу — до 234,9 барреля в день.



Стоимость российского топлива после введения международных санкций упала, Бразилия получает его на $10–15 за баррель меньше прежнего, считают в Kpler. Для Бразилии возможность получить ее со скидкой — дар, поскольку власти постоянно вынуждены бороться с ростом цены на топливо. Россия с начала лета начала поставлять в Бразилию бензин, но в гораздо меньших объемах, добавляют в Kpler.