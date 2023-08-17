Гурбанову задушили. Задержан ее сын

Утром 18 августа в Уджарский районный отдел полиции поступила информация о том, что задушена жительница села Гарадаглы района Ш.Гурбанова (1981 г.р.).

Согласно сообщению региональной группы пресс-службы МВД, в ходе следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления в Баку был задержан сын женщины Фаик Гурбанов (2000 г.р.).

Идет расследование.