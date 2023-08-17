Украина еще больше укрепит границу с Беларусью

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев по итогам проверки укрепрайонов заявил о решении дополнительно укрепить участок границы с Беларусью в Волынской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

После ввода российских войск на территорию Украины все погранпереходы на белорусско-украинской границе были закрыты. Погранкомитет Беларуси также заявлял, что с белорусской стороны на границе выставлены усиленные наряды.

1 августа об усилении военного присутствия на границе с Беларусью заявила Польша. 15 августа госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе.