Как ГРУ вербовало украинцев для секретных операций в Польше The Washington Post
ГРУ вербовало украинских беженцев через Telegram для проведения диверсий и подрывных акций в Польше, сообщает The Washington Post.
Польские следователи раскрыли схему вербовки украинских беженцев Российским главным разведывательным управлением (ГРУ) через платформу Telegram с целью осуществления диверсий, поджогов, и переправки оружия через территорию Польши. По данным расследования The Washington Post, новообращенным из Украины было поручено осуществлять разведку польских морских портов, устанавливать камеры на железнодорожных путях и располагать устройства слежения в военных грузах. Следующим этапом стало давление на украинские поставки оружия через Польшу: новобранцам давалась установка пускать под откос поезда, направляющиеся в Украину.
Польские и западные специалисты по безопасности утверждают, что целью России было нарушить ключевой маршрут поставок военной техники через Польшу, составляющий более 80% всего объема передаваемой в Украину военной техники. Исследователи также отмечают, что, несмотря на происхождение многих подозреваемых из восточных областей Украины, близких к Москве, их мотивацией скорее были деньги, а не идеология.
По данным официальных лиц, для вербовки потенциальных агентов использовались сообщения, размещенные в Telegram, которые маскировались под объявления о трудоустройстве, советы по жилью и интернет-мошенничестве. Специалисты Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) подтверждают, что вербовщики предлагали оплату за различные действия, начиная от нескольких долларов за граффити и до $12 за размещение плакатов с различными лозунгами, такими как POLAND ≠ UKRAINE, NATO GO HOME и DO NOT BE BIDEN. Эти действия, как сообщается, имели две цели: распространение антиукраинских настроений в Польше и проверка готовности агентов выполнить задания, направленные против польского правительства.
Вербовщики получали оплату в криптовалютах и через электронные переводы с анонимных банковских счетов. Организаторы этой операции публиковали детализированный прайс-лист на выполнение различных задач. На вершине этого списка находились заказы на подрыв, поджог и убийства, хотя даже они, согласно данным сотрудников ABW, оценивались всего в несколько сотен долларов.