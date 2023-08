Польские и западные специалисты по безопасности утверждают, что целью России было нарушить ключевой маршрут поставок военной техники через Польшу, составляющий более 80% всего объема передаваемой в Украину военной техники. Исследователи также отмечают, что, несмотря на происхождение многих подозреваемых из восточных областей Украины, близких к Москве, их мотивацией скорее были деньги, а не идеология.

По данным официальных лиц, для вербовки потенциальных агентов использовались сообщения, размещенные в Telegram, которые маскировались под объявления о трудоустройстве, советы по жилью и интернет-мошенничестве. Специалисты Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) подтверждают, что вербовщики предлагали оплату за различные действия, начиная от нескольких долларов за граффити и до $12 за размещение плакатов с различными лозунгами, такими как POLAND ≠ UKRAINE, NATO GO HOME и DO NOT BE BIDEN. Эти действия, как сообщается, имели две цели: распространение антиукраинских настроений в Польше и проверка готовности агентов выполнить задания, направленные против польского правительства.