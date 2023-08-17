Депозитные сейфы в Халг Банке стали еще выгоднее

С 18 августа по 31 декабря при аренде депозитного сейфа в Халг Банке клиентам будет предоставлена 50-процентная скидка на оплату стоимости первых 3 месяцев аренды. Кампания распространяется на филиал « Юбилей» в Баку и все филиалы Халг Банка в регионах.

Для хранения документов, наличных денег и других ценностей в депозитных сейфах Халг Банк предлагает клиентам выгодную кампанию.

Халг Банк является надежным и безопасным местом для хранения ценностей. Стоимость аренды зависит от размера сейфа и срока аренды. Ежемесячная арендная плата начинается от 2,5 маната.

Информацию о филиальной сети Халг Банка можно получить здесь: https://www.xalqbank.az/ru/set-usluq

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банка, а также кампаниях и новинках можно получить на официальных страницах в Facebook и Instagram и по номеру 138 информационного центра.