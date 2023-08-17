Сколько людей получили соцпособия в Азербайджане

За январь – июль 2023 года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 462 тысячам человек были выплачены социальные пособия, а 374 тысячам человек – ежемесячные президентские пенсии. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что за указанный период населению было в целом выплачено 578 миллионов манатов по социальным пособиям, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 374 миллиона манатов по президентским пенсиям, что на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе – июле 2023 года посредством электронной системы в проактивном порядке было назначено 79 000, а с 2019 года (начало электронного назначения социальных выплат) было назначено 508 000 пособий и пенсий.