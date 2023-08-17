Алиев утвердил новые пошлины для операторов такси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственные пошлины в связи с деятельностью такси.

Согласно изменению, установлены ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Установлены также ставки государственной пошлины за выдачу разрешений на пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Изменения также подразумевают, что пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом не будут лицензироваться, а будут организованы на основе разрешений.

Выдача пропускных удостоверений на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, в том числе разрешение на деятельность оператора заказа такси, будет действовать на 7 лет.