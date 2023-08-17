Погиб азербайджанец, служивший в ВСУ

Алиев Рафиг Гаджигулу оглу, азербайджанский военнослужащий, служивший в Вооруженных силах Украины, скончался на Запорожском направлении, сообщает Report.

Согласно информации, Р.Алиев (1981 г.р.), уроженец села Пенсар Астаринского района Азербайджана и гражданин Украины, был признан без вести пропавшим некоторое время назад. Недавно его тело было обнаружено.

До начала военных действий Р.Алиев проживал в Луганской области Украины.