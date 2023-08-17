Федерация дзюдо Азербайджана открыла зал дзюдо в Зиря

Улучшение инфраструктуры для занятий дзюдо в различных регионах Азербайджана является одним из основных направлений деятельности Федерации дзюдо Азербайджана.

С начала прошлого года Федерация отремонтировала и восстановила залы в разных частях страны. На этот раз очередь дошла до зала Спортивного комплекса в Зиря. Вчера он был сдан в эксплуатацию.

С условиями в зале ознакомились вице-президент Федерации Эльнур Мамедли, генеральный секретарь Рашад Расуллу, советник президента Федерации Натик Багиров, директор Спортивного комплекса в Зиря Вусал Мамедов, представители села Зиря и другие.

Общая площадь – 210 кв.м. Тренировочный зал оснащен татами фирмы Taishan – официального партнера Международной федерации дзюдо.

Ранее были сданы в использование залы в Гяндже, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде и селе Агалы Зангиланского района. В ряде городов и районов ремонт залов продолжается.

Помимо этого, за последний год Федерация выделила более 4 тысяч татами для более чем 80 залов.