Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13:32

Провозглашенная в середине прошлого года в Турции «Гёйча-Зангезурская республика» объявила о своем самороспуске и объединении усилий с Общиной Западного Азербайджана – организации, созданной для защиты прав азербайджанцев, насильственно депортированных со своей исторической родины. В заявлении, распространенном от имени учредителей «Республики» Ризвана Талыбова и Тунзали Чалабиевой, говорится, что отныне Община Западного Азербайджана является единственной легитимной платформой, защищающей интересы азербайджанцев, изгнанных из Армении.

«Исторически армяне и нынешняя республика Армения подвергали азербайджанцев геноциду и депортации по этническому признаку, - говорится в тексте заявления. - Большинство депортированных из Западного Азербайджана, то есть с территории нынешней Армении, в 1987-1991 годах жили в качестве беженцев в Азербайджане, а некоторые из жертв депортации поселились в братской Турции и других странах. Вместе с другими жертвами депортации мы решили организоваться и основали Общественное объединение «Возвращение в Западный Азербайджан», чтобы сохранить свои традиции, восстановить права, которых мы были лишены, и вместе бороться против преступлений и лицемерия, проявленных Арменией, которая поддерживает сепаратизм на территории Азербайджана. Вдохновленное великой Победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, Объединение выступило с инициативой создания «Гёйча-Зангезурской республики» как отдельной организации. Мы попытались использовать дополнительные возможности, чтобы мир услышал голос наших соотечественников, подвергшихся геноциду и депортации со стороны армян. В результате провозглашенная «Гёйча-Зангезурская республика» инициировала создание на территории братской Турции своего представительства, а также различных учреждений. В то же время все мы были свидетелями мудрых мыслей и реалистических планов президента Ильхама Алиева в отношении Западного Азербайджана, а также судеб сотен тысяч наших соотечественников, насильственно переселенных из этого региона. Еще в 2014 году, выступая перед воинами армии Азербайджана, глава государства сказал: «Сегодня мы очень хорошо знаем, что государство Армения зародилось на исторических землях Азербайджана. Иреванское ханство, Зангезур, Гёйчинский магал – это наша историческая земля. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли, и мы на них вернемся».

Именно тогда мы почувствовали, что слова президента Азербайджана основаны на действительности. В то же время после выступления Ильхама Алиева на встрече с интеллигенцией Западного Азербайджана 24 декабря 2022 года, позволившего нам глубже осознать направление политического вектора государства в отношении западных азербайджанцев, Община Западный Азербайджан была в кратчайшие сроки полностью реорганизована в соответствии с политической линией, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, и сегодня успешно функционирует. В настоящее время все наше сообщество уверено в том, что политической волей президента Азербайджана и силой нашего государства попранные права западных азербайджанцев будут восстановлены. А потом все мы, объединенные единой целью, должны избегать любых шагов, вызывающих разногласия и создающих путаницу, чтобы вместе бороться за возвращение на наши родные земли, в Западный Азербайджан. С твердым намерением служить этой благородной цели мы официально объявляем о прекращении существования «Гёйче-Зангезурской республики» как организационной структуры, и призываем наших соотечественников укреплять единство, нацеленность на борьбу и дух взаимопонимания в рамках Общины Западных Азербайджанцев - единственной организации, чья деятельность, основанная на политической линии и стратегическом видении нашего президента, законно и авторитетно защищает интересы азербайджанцев, изгнанных из Армении. Наш путь лежит на родную землю, в Западный Азербайджан. Желаем каждому из нас единства и успехов на этом пути!»