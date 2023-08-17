Россия объявила в розыск Шаиняна

Сам Карен Шаинян сообщил, что ему неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса России было возбуждено дело против него, так как эта информация не уточняется в базе розыска.

«Я до сих пор не знаю, в чем суть уголовного дела против меня. Я знаю только, что оно находится в производстве следственного отдела ОМВД по Мещанскому району [Москвы]. Они даже не предоставляют информацию о статье моему адвокату», — заявил Шаинян.

14 июля стало известно, что имя Шаиняна было включено в список лиц и организаций, причастных к экстремизму или терроризму. Этот список автоматически включает людей, в отношении которых возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса России. В то время журналист утверждал, что ничего не знает о возбужденном против него деле.

На YouTube-канале Карена Шаиняна более 200 тысяч подписчиков, где он публикует беседы с представителями ЛГБТ-сообщества. Также Шаинян работает в качестве ведущего на русскоязычном немецком телеканале OstWest и рассказывает о последствиях войны России с Украиной.