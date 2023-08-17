КНДР сможет принимать российских туристов

У россиян может появиться новое направление для путешествий — Северная Корея. Как сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), Air Koryo, авиакомпания Северной Кореи планирует осуществить два перелета из Пхеньяна во Владивосток.

Тем не менее остается неясным, будут ли доступны обратные рейсы в Пхеньян и продолжительность полетов между этими городами.

Первый рейс намечен на 25 августа. Стоимость билетов составит $230, сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу аэропорта в столице Приморского края.