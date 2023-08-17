За попытку отравить Трампа 22 года тюрьмы

Жительница Канады приговорена почти к 22 годам тюремного заключения за отправку письма с рицином бывшему президенту США Дональду Трампу. 56-летняя Паскаль Феррье признала вину еще в январе, однако судья окружного суда округа Колумбия не подписывала приговор до сегодняшнего дня. Об этом сообщает Associated Press.

По его данным, 56-летняя женщина признала, что отправляла такие письма не только Трампу, но и сотрудникам полиции в Техасе, где она находилась в тюрьме в течение нескольких недель в 2019 году.

В сентябре 2020 года, по словам прокуроров, Феррье изготовила рицин, переработав бобы у себя дома в Квебеке. В письме, отправленном вместе с ядом, она назвала бывшего президента США «уродливым клоуном-тираном» и обещала, если это не сработает, найти более действенный способ или воспользоваться пистолетом.

В итоговой речи в суде женщина сказала, что считает себя «мирным и по-настоящему добрым человеком», но приходит в ярость из-за таких проблем, как несправедливость, злоупотребление властью и «глупые правила». Она не выразила особого раскаяния, но сказала, что «хочет найти мирные средства для достижения своих целей». Феррье будет выслана из страны после освобождения, а после возвращения в Канаду будет пожизненно находиться под надзором.