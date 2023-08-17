Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

В Минобороны указали, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, с 11:55 до 12:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации с целью усиления своих позиций, находящихся в противоположном позициям азербайджанской армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые меры с целью предотвращения незаконной передислокации, отметили в оборонном ведомстве.