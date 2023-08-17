Компания Presight G42 и ПО «Азеригаз» SOCAR с целью внедрения интеллектуальной газовой сети и интеллектуальной инфраструктуры, интеллектуальных цифровых платформ IOT и AI, сети LoRaWAN и «смарт-распределителей» осуществляют пилотный проект на территории «Яшма Баглары» в Сумгаите.

Абоненты, зарегистрированные в проекте, получили соответствующее SMS-уведомление.