«Азеригаз» радует сумгаитцев инновациями новый пилотный проект
Компания Presight G42 и ПО «Азеригаз» SOCAR с целью внедрения интеллектуальной газовой сети и интеллектуальной инфраструктуры, интеллектуальных цифровых платформ IOT и AI, сети LoRaWAN и «смарт-распределителей» осуществляют пилотный проект на территории «Яшма Баглары» в Сумгаите.
Абоненты, зарегистрированные в проекте, получили соответствующее SMS-уведомление.
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