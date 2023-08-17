В Гане определяется дата интервенции в Нигер

Главы штабов союза западноафриканских государств обсудили вопрос о дате начала такой интервенции. Закрытое заседание также включало в себя обсуждение распределения резервных сил между странами-членами.

По словам высокопоставленного чиновника ЭКОВАС, «все готово к началу интервенции», и возможная дата вторжения будет обсуждаться во второй день встречи. По словам главы Генштаба Ганы Сета Амоамы, решение о военной операции ЭКОВАС уже принято: для этой цели будет создана «миссия по стабилизации», которая будет осуществлена как можно скорее.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мухаммеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. США, Евросоюз и ЭКОВАС осудили действия мятежников. 30 июля соседние с Нигером африканские страны пригрозили им военной интервенцией, если Базум не будет освобожден и его власть восстановлена. Мятежники проигнорировали ультиматум ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства. Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции.

10 августа прошел саммит лидеров западноафриканских стран, на нем было решено привести в режим боеготовности резервные силы стран — участниц ЭКОВАС. Председатель сообщества, президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара тогда сказал, что ЭКОВАС выступает за военную интервенцию «как можно скорее».