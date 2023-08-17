Президенту Сербии не терпится встретиться с Эрдоганом

Президент Сербии Александар Вучич считает, что Белград должен поддерживать хорошие отношения с Анкарой, а встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом станет шагом к улучшению отношений с Турцией.

"Для нас важно поддерживать контакт, не просто контакт, а стараться иметь наилучшие отношения с Турцией. Турция является региональной сверхдержавой, и я верю, что переговоры в Будапеште и двусторонняя встреча с Эрдоганом станет шагом к улучшению наших отношений", - отметил он.

Вучич также заявил, что с нетерпением ждет встречи с турецким лидером в рамках визита в Венгрию.