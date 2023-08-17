Синоптики спрогнозировали дожди и грозы
В субботу, 19 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны осадки, северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 40-50%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и град, местами порывистый восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.