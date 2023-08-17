Утром 18 августа в Карабахском экономическом районе наблюдалось усиление незаконными армянскими вооруженными формированиями и остатками Вооруженных сил Армении боевых позиций на маршруте Ханкенди - Гайбалы - Дюканлар - Халфали в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«На изображениях, полученных средствами технического наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой медицинской помощи, внутри которой находится оружие, боеприпасы, а также противопехотные и противотанковые мины.

Отметим, что армяне и ранее использовали машины скорой медицинской помощи в военных целях, в частности для установки средств РЭБ, которые представляют серьезную угрозу безопасности полетов гражданских самолетов, пересекающих наше воздушное пространство», - отметили в Минобороны.