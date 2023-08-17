США предупредили Турцию о чреватости санкций из-за торговли с Россией

В статье отмечается, что через Турцию в Россию поставляется попавшая под санкционный запрет американская электроника, а российские суда, находящиеся под санкциями, включая те, которые перевозят оружие, заходят в турецкие порты. Кроме того, в Турции функционирует российский «теневой флот», который транспортирует нефть в страны Азии, нарушая установленные ценовые рамки стран G7.

Согласно заявлению западного дипломата, США проводят работу с правительством Турции и частными турецкими компаниями, предостерегая их о возможных рисках введения санкций. Диалог на этот счет продолжается, и стороны надеются избежать сценария, при котором турецкие компании подпадут под санкции.

«Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам, — подчеркнул западный дипломат, — мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания попадет под санкции, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы проинформировать их о вполне реальных рисках».

WSJ также указывает на усилия американской администрации в области контроля за соблюдением санкций в Турции и регионе Ближнего Востока. В этом контексте стоит отметить, что в июне США внесли в черный список компании из ОАЭ, связанные со сделками по золоту для финансирования ЧВК «Вагнер». Под давлением американских органов в Дубае была приостановлена деятельность филиалов российских банков, включая Сбер и МТС-банк.

Авторы статьи подчеркивают, что одним из потенциальных теневых операторов может стать компания Beks Ship Management, которая после начала войны в Украине значительно расширила свой флот и усилила свою присутствие. Компания приобрела 37 судов, включая нефтеналивные танкеры, на сумму более полумиллиарда долларов, увеличив стоимость своего флота в десять раз. В настоящее время Beks Ship Management владеет 41 судном общей стоимостью $782,61 млн, финансируя приобретение судов через банки Франции, Китая, Японии, Тайваня и Австралии, исключая средства из России.

В статье отмечается, что усиленный контроль над выполнением санкций в Турции имеет важное значение для регулирования глобальных перевозок и соблюдения международных норм и ограничений.