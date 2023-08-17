Башни «Москва-Сити» эвакуировали из-за «беспилотника»

Две тысячи человек эвакуировали из одной из башен «Москва-Сити» в связи с ложным сообщением о «прилете беспилотника», пишут российские СМИ.

По словам очевидцев, в здании внезапно сработала тревога. Через некоторое время людей стали запускать обратно.

Как сообщает Telegram-канал Baza, из башни А вывели 2 тысячи человек. Неизвестные уведомили администрацию комплекса об ударе беспилотника. Телеканал «360» пишет, что прибывшие на место спасатели осмотрели территорию и не нашли никаких подтверждений происшествию. Звонок оказался ложным.

Shot утверждает, что звонивший представился министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. «Очевидно, звонок поступил с территории Украины», — пишет телеграм-канал.

Российские издания отмечают, что незадолго до этого в ряде Telegram-каналов распространился фейк о том, что в Серпухове в небе заметили беспилотник, информация не подтвердилась.