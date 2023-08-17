Россия наносит ответный удар

Молдавский посол Лилиан Дарий был вызван в МИД России из-за решения Молдовы сократить российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«[Послу] заявлен протест в связи с ...решением Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии», — указывается в заявлении.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, такое решение грозит привести к разрушению и без того кризисных взаимоотношений двух государств: «В качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии».