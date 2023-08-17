К началу нового учебного года сеть магазинов Kontakt дала старт акции, включающей в себя все выгодные возможности. Уже начиная с сегодняшнего дня и до 15 сентября в рамках акции «Добавь волшебства» вы можете приобрести желаемый товар со скидками до 50% при оплате наличными и вдобавок разбить скидочную цену на целых 3 месяца.

У нас также есть привлекательные предложения для покупок в длительную рассрочку. Так, вы сможете приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, ноутбуки и планшеты - на 15 месяцев, наушники, смарт-часы, телевизор, предметы быта и домашний текстиль - на 18 месяцев, а мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и, самое главное, без комиссии.

Еще одним волшебным моментом акции является то, что вы можете получить бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, бросив «Шеш-Гоша». Сообщаем, что в этом году в акции «Шеш-Гоша» первый электромобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

Теперь давайте без лишних слов взглянем на некоторые из интересных предложений. Итак, при покупке в рассрочку вы сможете приобрести:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 со встроенной памятью 128 ГБ по спецпредложению за 24 маната в месяц;

со встроенной памятью 128 ГБ по спецпредложению за маната в месяц; Планшет Samsung Tab A8 с памятью 64 ГБ и диагональю экрана 10,5" за 28 манатов в месяц;

с памятью 64 ГБ и диагональю экрана 10,5" за манатов в месяц; Ноутбук HP с оперативной памятью 4 ГБ, подходящий как для дома, так и для офиса, за 22 маната в месяц;

с оперативной памятью 4 ГБ, подходящий как для дома, так и для офиса, за маната в месяц; Струйный принтер Canon со скоростью печати 9 страниц в минуту всего за 18 манатов в месяц.

Поэтому постарайтесь не пропустить ни одного из волшебных предложений, чтобы полностью и вовремя подготовиться к новому учебному году! Ближайший к вам магазин Kontakt можно найти здесь, а для получения дополнительной информации обратиться в Колл-центр по номеру *6060.