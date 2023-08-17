В России теперь освящают Сталина

Настоятель храма в российской деревне Русаново иерей Антоний (Татаринцев) 15 августа принял участие в открытии восьмиметрового памятника Иосифу Сталину на территории местного завода «Микрон». На церемонии священнослужитель заявил, что в годы правления Сталина «церковь пострадала», но «благодаря этому теперь есть множество новомучеников и исповедников».

Вслед за этим стало известно, что Великолукская епархия РПЦ проверит действия настоятеля.

Слова иерея осудил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), назвав их «возмутительными» и «кощунственными».