Хачатрян скоро сядет на скамью подсудимых

Вагиф Хачатрян, задержанный на территории Азербайджана, в ближайшее время предстанет перед судом, сообщил начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев на брифинге.

Вагиф Хачатрян проходит обвиняемым по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана. Преступление было совершено армянскими НВФ в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.