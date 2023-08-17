На «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило около 2300 обращений Сервис обнародовал отчет за полгода работы
«Детская горячая линия Азербайджана», действующая при совместном сотрудничестве ООО Azercell Teleсom, Общественного Объединения Социальных Инициатив Ümidli Gələcək и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, предоставила отчет за первые 6 месяцев 2023 года. На «Детскую горячую линию Азербайджана», целью которой является поддержка детей, сталкивающихся с различными трудностями, имеющих проблемы со сверстниками, нуждающихся в психологической и моральной поддержке, за указанный период поступило в общей сложности около 2300 звонков.
Основная часть обращений на детскую горячую линию, около 700, касалась юридических и правовых вопросов. Сфера образования была отражена в 636 обращениях. 610 обращений затрагивали психологические проблемы, 170 - социальные вопросы, 100 - тему здравоохранения. Остальные обращения касались других областей.
Согласно статистике, 51% звонков был совершен женщинами, 48% - мужчинами, а 1% - анонимно. В период с января по июнь 2023 года в Центр поддержки детей и семьи были приглашены 85 семей, обращения которых требовали непосредственного участия. В зависимости от существующих проблем им была оказана юридическая, психологическая и психосоциальная помощь, а с 152 подростками была проведена социально-психологическая реабилитационная работа. Обращения, которые не могли быть решены непосредственно силами «Детской горячей линии Азербайджана», были переадресованы в соответствующие государственные учреждения и общественные организации.
Напомним, что обратиться в службу «Детская горячая линия Азербайджана», функционирующую в круглосуточном режиме, можно по короткому номеру 116111, мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, электронной почте [email protected], через страницы центра в социальных сетях Facebook и Instagram или через чат на сайте горячей линии, а также посредством мобильного приложения uşaqqaynarxetti, разработанного для операционных систем iOS и Android. Служба предоставляет поддержку по широкому спектру обращений, начиная от повседневных вопросов вплоть до серьезных проблем, вызванных психологическим давлением (буллинг) и физическим насилием.