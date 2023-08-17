У кого Азербайджан покупает смартфоны

Импорт в Азербайджан в январе-июне 2023 года смартфонов составил 548,531 тыс. ед., что в 4,9 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В стоимостном выражении импорт данной продукции составил $142 млн 869,6 млн (рост в 6,1 раз).

Основные поставки смартфонов идут из Китая – 381,947 тыс. ед. (рост в 5,7 раза) на $98 млн 186,87 тыс. (рост в 7,5 раза).

Кроме того, в числе основных поставщиков: Вьетнам – 138,135 тыс. ед. (на $34 млн 875,17 тыс.), Индия – 28,031 тыс. ед. (на $9 млн 559,32 тыс.).

В 2022 году в Азербайджан было поставлено 675,829 тыс. ед. смартфонов на $152 млн 974,05 тыс.