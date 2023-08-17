Украина ввела в бой стратегические резервы на Запорожском фронте, заявляет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Рёпке сделал такой вывод на основании видео действий украинской 82-й десантно-штурмовой бригады около Работино на ореховском направлении.

Рёпке называет это соединение «лучшей бригадой» и частью «стратегических резервов» ВСУ.

Бригада состоит из 2000 бойцов, вооруженных британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder и американскими колесными БТР Stryker.

В ходе подготовки к наступлению бойцы прошли двухмесячное обучение в Великобритании.

Рёпке называет ввод 82-й бригады в бой планом Б украинского руководства. По его данным изначально бригаду планировалось использовать уже после прорыва российской обороны для быстрого продвижения вглубь освобожденной территории.