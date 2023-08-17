Украина бросает в бой резервы видео
Украина ввела в бой стратегические резервы на Запорожском фронте, заявляет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.
Рёпке сделал такой вывод на основании видео действий украинской 82-й десантно-штурмовой бригады около Работино на ореховском направлении.
Рёпке называет это соединение «лучшей бригадой» и частью «стратегических резервов» ВСУ.
Бригада состоит из 2000 бойцов, вооруженных британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder и американскими колесными БТР Stryker.
В ходе подготовки к наступлению бойцы прошли двухмесячное обучение в Великобритании.
Рёпке называет ввод 82-й бригады в бой планом Б украинского руководства. По его данным изначально бригаду планировалось использовать уже после прорыва российской обороны для быстрого продвижения вглубь освобожденной территории.
Das heutige @BILD #Lagezentrum zur außerplanmäßigen Verlegung der ukrainischen Reserven an die Front.https://t.co/3sBV394uc2— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 17, 2023
Mit der vorerst letzten Sendung verabschiede ich mich in die krankheitsbedingte „Sommerpause“ und sage DANKE für unglaubliche 1,5 Mio. Views DIESE WOCHE!