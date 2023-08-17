Турция завоевала первые медали на чемпионате мира в Баку Золото у Китая и Индии
В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе.
Сегодня в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров уверенную победу одержала команда Китая, одолевшая в финале иранских стрелков со счетом 16:2.
Напомним, вчера, в первый соревновательный день, китайцы завоевали четыре золота из четырех.
Таким образом, у Ирана серебро, а бронза досталась Франции.
Иранский стрелок Шермине Чехель Амирани после соревнований поделилась своими мыслями.
«У нас очень хорошие впечатления от организации чемпионата мира, - говорит она. – В Бакинском стрелковом центре все здорово. И безопасность спортсменов на высшем уровне».
Ее товарищ по команде – Амир Мохаммед Некунам – прокомментировал поражение в финале от китайцев: «Это спорт. Тут и выигрывают, и проигрывают. Мы удачно начали финал, но команда Китая очень сильна. Главное, что мы не остались без медалей. В Иране у нас проблемы с инвентарем. Решаем их, сотрудничая с другими странами. Тренируемся, хотя наши возможности ограничены».
Обладатель бронзовой награды француз Ромэн Офрер также доволен тем, как Азербайджан организовал чемпионат мира: «Опыт показывает, что подобные соревнования очень сложно проводить. Мы рады быть здесь. Чувствуем себя хорошо. У нас прекрасные впечатления от Баку и от самих соревнований».
Его напарница – Осеан Мюллер – заявила, что результат для нее и Ромэна был очень важен, несмотря на то, что это не олимпийский вид: «Мы участвовали во многих международных соревнованиях. Нам очень важно было завоевать тут медали. Знаем, на что мы способны».
Далее состоялся финал у смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Здесь в финале встречались команды Турции и Индии. Индусы побелили со счетом 16:10 и завоевали золото.
Серебро у Турции в составе Севвал Илайды Тархан и Юсуфа Дикеча. Бронза в активе китайцев.
После церемонии награждения Юсуф Дикеч поблагодарил азербайджанскую публику за мощную поддержку: «Мы хотели победить в финале, но завоевать золото не удалось. Так получилось. Конечно, мы ощущали, что трибуны болели за нас. Когда нам аплодировали, мы чувствовали, будто за нами армия. Наши сердца бьются в унисон с Азербайджаном, а азербайджанские сердца – в унисон с нашими. Во время соревнований мы это чувствуем.
Азербайджан – удачное для нас место. Мы всегда возвращались из братской страны с медалью. Чемпионат мира организован прекрасно. Нет никаких проблем! Продемонстрировать такой уровень организации соревнований могут только в нескольких странах, среди которых и Азербайджан. Поэтому здесь проводятся крупнейшие соревнования по разным видам спорта».
Сегодня на чемпионате мира в Баку также состоится финал в женском ските.