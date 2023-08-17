Сегодня в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров уверенную победу одержала команда Китая, одолевшая в финале иранских стрелков со счетом 16:2.

«У нас очень хорошие впечатления от организации чемпионата мира, - говорит она. – В Бакинском стрелковом центре все здорово. И безопасность спортсменов на высшем уровне».

Ее товарищ по команде – Амир Мохаммед Некунам – прокомментировал поражение в финале от китайцев: «Это спорт. Тут и выигрывают, и проигрывают. Мы удачно начали финал, но команда Китая очень сильна. Главное, что мы не остались без медалей. В Иране у нас проблемы с инвентарем. Решаем их, сотрудничая с другими странами. Тренируемся, хотя наши возможности ограничены».

Обладатель бронзовой награды француз Ромэн Офрер также доволен тем, как Азербайджан организовал чемпионат мира: «Опыт показывает, что подобные соревнования очень сложно проводить. Мы рады быть здесь. Чувствуем себя хорошо. У нас прекрасные впечатления от Баку и от самих соревнований».

Его напарница – Осеан Мюллер – заявила, что результат для нее и Ромэна был очень важен, несмотря на то, что это не олимпийский вид: «Мы участвовали во многих международных соревнованиях. Нам очень важно было завоевать тут медали. Знаем, на что мы способны».