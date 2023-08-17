«Голос» с Мельконьянцем остались под гусеницами Путина: обыски, ордера, аресты

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела об организации деятельности «нежелательной» организации (часть 3 статьи 284.1 УК, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российская репрессивная машина дошла и до Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос». Ранее одно из ведущих российских либеральных движений было объявлено «иноагентом».

Утром 17 августа силовики пришли с обысками к Мельконьянцу и еще 14 координаторам «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани, рассказал собеседник агентства.

Как пишет «ОВД-Инфо», следственные действия, в частности, проходили у Владимира Жилкина в Москве, Полины Костылевой в Петербурге, Ксении Черепановой в Великом Новгороде, Владислава Ходаковского в Воронеже, Софии Ивановой в Рязани (после обыска ее увезли на опрос в Центр «Э» в качестве свидетеля), Дениса Шадрина в Кирове.

Также сообщалось об обысках у Натальи Гусевой и Ильдара Баймуратова в Челябинске, однако они связаны не с делом о «нежелательной» организации, а касаются «фейков» об армии России.

РИА Новости опубликовало видео из квартиры Мельконьянца. На нем сопредседатель «Голоса» заполняет документы после обыска и уточняет у полицейских, какие время и дату указывать в бумагах. Ему отвечают: «Текущее — 6:45. И сегодняшняя дата, 17 августа». После обыска Мельконьянца доставили на допрос в СК, пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Мельконьянца допрашивают в качестве подозреваемого.