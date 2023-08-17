Икрам Нур для haqqin.az 16:59

Сирийский режим в среду, 16 августа, в два раза повысил заработную плату и пенсии в государственном секторе. В тот же день цены на муку, бензин и дизтопливо поползли вверх. Указ Башара Асада о повышении заработных плат был издан буквально через несколько часов после того, как сирийский фунт вновь пробил дно своего снижения. До начала недели он торговался в соотношении 7 000 за доллар, к сегодняшнему дню – уже 15 000. А еще в начале гражданской войны, в 2011 году, сирийский фунт торговался на уровне 47 за доллар. Что называется, почувствуйте разницу.

Ситуация усугубляется тем, что уже больше года идет реформа субсидий на бензин, дизельное топливо и муку, эти «три кита» благосостояния средней сирийской семьи. Сирийские экономисты и политики в этом отношении строго следуют рецептам своих иранских коллег, не обращая внимания на социально-экономические последствия их действий. Реформы субсидий в Иране вызывают негативную реакцию и никак не оздоравливают ситуацию, поскольку их первопричиной является дефицит бюджета, обусловленный санкциями. В Сирии ситуация еще сложнее – экономика страны разорвана в клочья, коррупция зашкаливает, внутренних источников доходов почти не осталось – только «стричь» население. Полностью не оправдались надежды режима и на приток иностранной помощи после восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты говорят пока исключительно о гуманитарной помощи, финансовая же помощь Дамаску и на повестке дня не стоит. В этих условиях реформирование системы субсидий – чистой воды авантюра и может привести только к обнищанию масс, что уже происходит. И вряд ли стоит винить в этом премьера Сирии Хусейна Арнуса, он человек подневольный – верхушка клана Асадов ему сказала, что нужно снизить нагрузку на бюджет, он и старается, хотя любому экономисту ясно, что ничем хорошим, во всяком случае, для населения, это не закончится.

Политический итог указов о повышении зарплаты уже виден. И виден, как говаривал поэт, «весомо, грубо, зримо» - взбунтовалась Сувейда на юге Сирии, где проживают преимущественно этнические друзы, и ряд прилегающих к ней районов. Спустя сутки после двукратного повышения зарплат демонстранты блокировали дороги, жгут шины, скандируют антиправительственные лозунги. Хотя, по официальной версии, это территории, находящиеся под полным контролем Дамаска. И массовые протестные акции там практически не происходят. Для кого-то из сирийцев разовое повышение заработной платы, может, и станет временным облегчением, но только на незначительный срок. Инфляция и обесценивание местной валюты уже галопируют как всадники Апокалипсиса, и благоприятных прогнозов по экономической ситуации в Сирии попросту не существует.