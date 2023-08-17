Сирийский парадокс: зарплаты растут, а народ нищает наш комментарий

Икрам Нур для haqqin.az

Сирийский режим в среду, 16 августа, в два раза повысил заработную плату и пенсии в государственном секторе. В тот же день цены на муку, бензин и дизтопливо поползли вверх.

Указ Башара Асада о повышении заработных плат был издан буквально через несколько часов после того, как сирийский фунт вновь пробил дно своего снижения. До начала недели он торговался в соотношении 7 000 за доллар, к сегодняшнему дню – уже 15 000. А еще в начале гражданской войны, в 2011 году, сирийский фунт торговался на уровне 47 за доллар. Что называется, почувствуйте разницу.

Указ Башара Асада о повышении зарплат был издан через несколько часов после того, как сирийский фунт вновь пробил дно своего снижения

Ситуация усугубляется тем, что уже больше года идет реформа субсидий на бензин, дизельное топливо и муку, эти «три кита» благосостояния средней сирийской семьи. Сирийские экономисты и политики в этом отношении строго следуют рецептам своих иранских коллег, не обращая внимания на социально-экономические последствия их действий.

Реформы субсидий в Иране вызывают негативную реакцию и никак не оздоравливают ситуацию, поскольку их первопричиной является дефицит бюджета, обусловленный санкциями. В Сирии ситуация еще сложнее – экономика страны разорвана в клочья, коррупция зашкаливает, внутренних источников доходов почти не осталось – только «стричь» население.

Полностью не оправдались надежды режима и на приток иностранной помощи после восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты говорят пока исключительно о гуманитарной помощи, финансовая же помощь Дамаску и на повестке дня не стоит.

В этих условиях реформирование системы субсидий – чистой воды авантюра и может привести только к обнищанию масс, что уже происходит. И вряд ли стоит винить в этом премьера Сирии Хусейна Арнуса, он человек подневольный – верхушка клана Асадов ему сказала, что нужно снизить нагрузку на бюджет, он и старается, хотя любому экономисту ясно, что ничем хорошим, во всяком случае, для населения, это не закончится.

В Сувейде демонстранты блокировали дороги, жгут шины, скандируют антиправительственные лозунги

Политический итог указов о повышении зарплаты уже виден. И виден, как говаривал поэт, «весомо, грубо, зримо» - взбунтовалась Сувейда на юге Сирии, где проживают преимущественно этнические друзы, и ряд прилегающих к ней районов. Спустя сутки после двукратного повышения зарплат демонстранты блокировали дороги, жгут шины, скандируют антиправительственные лозунги. Хотя, по официальной версии, это территории, находящиеся под полным контролем Дамаска. И массовые протестные акции там практически не происходят.

Для кого-то из сирийцев разовое повышение заработной платы, может, и станет временным облегчением, но только на незначительный срок. Инфляция и обесценивание местной валюты уже галопируют как всадники Апокалипсиса, и благоприятных прогнозов по экономической ситуации в Сирии попросту не существует.

Полностью не оправдались надежды режима Асада на приток иностранной помощи после восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств

А значит, нет благоприятного прогноза и о снижении социальной напряженности, что создает уже угрозу режиму. Понимают ли это в Дамаске? Понимать-то понимают, но сделать ничего не в силах. А потому уповают на помощь от «старших» - из Тегерана или из Москвы.

Но в том и проблема, что полноценной финансовой помощи своему клиенту – сирийскому режиму – ни Россия, ни Иран сейчас оказать не могут, свои бы бюджетные штаны как-то поддержать. А потому на массовые протесты Асад опять ответит штыками. Под грохот барабанов пропаганды о том, что в Сирии вновь поднимает голову терроризм.