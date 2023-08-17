Президент Узбекистана: Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно

Узбекистан не может обеспечить высокий уровень экономического роста за счет продажи нефти и газа. Anadolu сообщает, что об этом на встрече с предпринимателями 18 августа заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефтегазовых ресурсов, как некоторые страны. У нас нет таких ресурсов. А те, что есть, нужны нам, поскольку население растет. Мы не можем продавать. Мы в этом направлении делаем многое. Дай Бог, в этом году зимой население почувствует проделанную работу. Еще раз скажу: мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа», — сказал президент Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что узбекская нефть и газ — это качественные продукты высокой стоимости. «У нас нет возможности продавать газ и нефть, нам самим нужно. Мы же создаем добавленную стоимость из хлопка», — указал президент.

По его словам, в Узбекистане ведется работа над созданием добавленной стоимости из сырья и ресурсов.