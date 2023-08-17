Армянский «сюрприз» на Физулинском кладбище

В ходе операций по разминированию на кладбище села Горган Физулинского района на противотанковой мине ТМ-62М был обнаружен факт установки противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, а также тротила (взрывчатого вещества) между двумя минами, предназначенными для увеличения взрывной силы.

Как сообщили в Национальном агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), противотанковая мина, содержащая 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники.