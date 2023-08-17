Посол США ищет в Армении золото

Посол США в Армении Кристина Куинн посетила золоторудное месторождение Амулсар для ознакомления с работами компании «Лидиан», сообщает пресс-центр посольства.

«Проект Амулсара является одной из крупнейших инвестиций США в Армении, и мы гордимся тем, что здесь внедряются западные стандарты добычи полезных ископаемых», – говорится в сообщении.

Куинн также обсудила с мэром Джермука проблемы и перспективы города.