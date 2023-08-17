Эльяс Шафиев, собкор 17:19

Конференция европейских раввинов (CER) - влиятельной еврейской религиозной организации, основанной 67 лет назад в Лондоне, переносит свою штаб-квартиру в Мюнхен. Сообщается, что 19 сентября CER откроет новую штаб-квартиру в столице Баварии, напротив здания, в котором когда-то располагался главный офис НСДАП – нацистской национал-социалистической рабочей партии Германии. Президент CER, главный раввин европейских (ашкеназских) евреев Пинхас Гольдшмидт, дал по этому поводу интервью изданию Deutsche Welle, в котором, в частности, сообщил, что очередное пленарное заседание Конференции европейских раввинов пройдет в ноябре этого года в Баку.

Пинхас Гольдшмидт, 60-летний уроженец Швейцарии, занимает пост президента СЕR с 2011 года. Напомним, что с 1993 по середину 2022 года он был главным раввином Москвы, однако вскоре после вторжения России в Украину покинул страну, резко раскритиковав российскую агрессию. «Центр Европы сместился, - отметил Гольдшмидт, обосновывая причины переноса штаб-квартиры СЕR из Лондона в Мюнхен. - Сегодня Европу возглавляют две крупнейшие страны - Франция и Германия. В Германии неуклонно растет еврейская община, а правительство Баварии постоянно поощряло и приглашало нас приехать в Мюнхен. Это - отличный пример для подражания, за который мы очень благодарны». Напомнив, что именно в Мюнхене планировались уничтожение иудаизма в Европе, «Хрустальная ночь» и другие варварские акции Третьего рейха, Пинхас Гольдшмидт сказал:

«Теперь исторический круг замкнулся. И Конференция европейских раввинов переезжает в Германию, которая с 1956 года всеми силами стремится поддержать восстановление еврейских общин после Холокоста. И в Мюнхене, и в Баварии, и в Германии мы видим, что еврейские общины восстановлены и процветают». Гольдшмидт подтвердил, что очередное пленарное заседание Конференции европейских раввинов состоится в ноябре в столице Азербайджана. «Ну, ни в Россию, ни в Украину мы поехать не можем, - сказал он. - Так что, если есть страна, где могут встретиться все раввины, то это Азербайджан. Считают правильным, что конференция СЕR пройдет именно в этой стране. Азербайджан был домом для значительной еврейской общины, состоявшей из 150 тысяч евреев, так называемых бергюденов, живших на севере Германии. Большинство из них сегодня разбросаны по всему миру. И мы хотим воздать должное этой замечательной общине, обычаи которой восходят к талмудическим временам 1700-летней давности».