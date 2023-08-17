Захарова призывает украинских военных взбунтоваться против Зеленского

Украинские военные, осознавшие «преступную сущность киевского режима», могут развернуть оружие против него или капитулировать перед ВС России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тем же украинским военнослужащим, кто - уверены - понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», - уверяет Захарова.