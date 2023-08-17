AZAL возобновляет полеты в Женеву

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку – Женева – Баку. Начиная с 30 сентября полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю - по средам и субботам. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL.

Возобновление полетов AZAL в этот уникальный город позволит пассажирам насладиться прекрасными достопримечательностями, посетить важные деловые встречи и провести незабываемый отпуск.

Авиабилеты можно забронировать на сайте компании www.azal.az или приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании.