Иран тянется к звездам

"Симорг" рассматривается в стране как ракета-носитель нового поколения, и запланировано… создание ее следующих поколений", – отметил он.

Генерал подчеркнул, что Иран входит в десятку стран, обладающих технологиями создания спутников и ракет-носителей, и уточнил, что над спутниками работают в шести университетах и ряде наукоемких компаний Исламской республики.

По информации агентства IRNA, ракета-носитель "Симорг" впервые была запущена 30 декабря 2021 года на высоту 470 километров, неся на себе три исследовательских аппарата.

Вес ракеты-носителя - 87 тонн, длина - 25,9 метра, скорость - до 7,5 тыс. метров в секунду. Она обладает четырьмя усовершенствованными двигателями, которые работают на жидком топливе. "Симорг" в том числе может запускать спутники весом до 250 килограмм на орбиту на высоту почти 500 километров.