Египетские военные в Израиле: обсудить мир между Иерусалимом и Эр-Риядом

В начале этой недели Израиль посетила группа высокопоставленных представителей египетских силовых структур. Об этом сообщила панарабская газета «Аль-Араби аль-Джадид».

Делегация провела здесь несколько дней, обсудив среди прочего вопрос о возможном взаимном признании еврейского государства и Саудовской Аравии, влиянии этого шага на весь ближневосточный регион.

В Каире полагают, что вопрос о нормализации отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом находится сейчас на особом месте в списке внешнеполитических приоритетов администрации Байдена, и ожидают в ближайшее время прорыва на израильско-саудовском направлении.

Особый упор в ходе переговоров египетские военные и сотрудники спецслужб сделали на сотрудничестве в сфере безопасности и укреплении охраны границы между Египтом и Израилем после теракта в июне, когда террорист убил троих израильских военнослужащих.

Израильский 9 Канал напоминает, что президент США Джо Байден заявил, что уже в ближайшее время между США и Саудовской Аравией может быть заключен договор о взаимной безопасности, который в том числе подразумевает официальное признание королевством еврейского государства и нормализацию отношений между этими влиятельными ближневосточными государствами.