Американский самолет напугал северокорейцев

КНДР подняла в воздух истребители в ответ на полет американского самолета-разведчика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что северокорейские военные подняли в воздух самолеты после того, как американский разведывательный самолет вторгся в их экономическую зону у восточного побережья. По данным неназванного представителя Генерального штаба Корейской народной армии, «опасная военная провокация» произошла в четверг, 17 августа, и теперь Пхеньян «рассматривает меры по реагированию на будущие подобные происшествия».