Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Губада Ибадоглу

Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил кассационную жалобу относительно запрета Губаду Ибадоглу телефонных разговоров и свиданий с членами семьи. Об этом сообщает агентство Turan со ссылкой на адвоката Бахруза Байрамова.

Апелляционный суд отменил решение Наримановского районного суда, отказавшего в рассмотрении жалобы Губадоглу, и вернул дело на новое рассмотрение.

Губад Ибадоглу обвиняется по статье 204.3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана. Решением Наримановского суда он арестован сроком на 3 месяца и 26 дней.