Пулеметчик Восканян отправится в азербайджанскую тюрьму
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и ведет предварительное расследование в связи с нарушением 16 августа государственной границы Азербайджана в Кельбаджарском районе диверсионно-разведывательной группой ВС Армении.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, задержанный член ДРГ Гагик Восканян арестован решением суда.
Предварительное следствие продолжается.
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