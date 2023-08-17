Пулеметчик Восканян отправится в азербайджанскую тюрьму

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и ведет предварительное расследование в связи с нарушением 16 августа государственной границы Азербайджана в Кельбаджарском районе диверсионно-разведывательной группой ВС Армении.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, задержанный член ДРГ Гагик Восканян арестован решением суда.

Предварительное следствие продолжается.