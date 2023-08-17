Американский профессор Акиф Ибрагимов еще в советские годы работал доцентом в Азербайджанской Государственной нефтяной академии, затем старшим научным сотрудником Института математики Академии наук Азербайджана. С 1987 года являлся профессором Государственной академии нефти и газа России. А в период обретения независимости Азербайджана занимал должность старшего инженера-разработчика в компании BP-Азербайджан.

С 2004 года по сегодняшний день является профессором Техасского технологического университета.

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Российские таможенники 2 августа задержали в московском аэропорту Внуково сотрудника американского университета профессора Акифа Ибрагимова. Его обвиняют в попытке незаконно ввести в Россию более $100 тысяч, сообщает Baza.

Речь идет о 71-летнем азербайджанце Акифе Ибрагимове. Он проходил через зеленый коридор после прилета. Наличные доллары, которые он не задекларировал, были обнаружены в его личных вещах.