В аэропорту Внуково арестован известный профессор Акиф Ибрагимов обновлено
Американский профессор Акиф Ибрагимов еще в советские годы работал доцентом в Азербайджанской Государственной нефтяной академии, затем старшим научным сотрудником Института математики Академии наук Азербайджана. С 1987 года являлся профессором Государственной академии нефти и газа России. А в период обретения независимости Азербайджана занимал должность старшего инженера-разработчика в компании BP-Азербайджан.
С 2004 года по сегодняшний день является профессором Техасского технологического университета.
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Российские таможенники 2 августа задержали в московском аэропорту Внуково сотрудника американского университета профессора Акифа Ибрагимова. Его обвиняют в попытке незаконно ввести в Россию более $100 тысяч, сообщает Baza.
Речь идет о 71-летнем азербайджанце Акифе Ибрагимове. Он проходил через зеленый коридор после прилета. Наличные доллары, которые он не задекларировал, были обнаружены в его личных вещах.
14 августа информацию о задержании Акифа Ибрагимова таможенники Внукова передали в полицию. Ему может грозить штраф в размере от половины до двукратной суммы незадекларированных денежных средств.
Ибрагимов является главным научным сотрудником Института проблем нефти и газа РАН, а также сотрудником Техасского технического университета. Следователи намерены выяснить происхождение крупной суммы валюты, обнаруженной у пожилого российского ученого.