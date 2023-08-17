Белый дом подтверждает: первым делом учения, а самолеты потом

Белый дом подтвердил, что США одобрит предоставление Украине истребителей F-16 после завершения учений украинских пилотов. Как передают украинские СМИ, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник президента Байдена подтвердил факт существования письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его коллегам в Дании и Нидерландах, в котором была выражена готовность "после успешного завершения учений и после консультации с Конгрессом" одобрить поставку истребителей F-16 Украине.

"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.

Он также заметил, что Вашингтон не отказывался от намерений передать Киеву истребители.

Напомним, в середине июля Украина и 11 стран-партнеров заключили меморандум, который устанавливает условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Начало учебных мероприятий должно было состояться в августе, однако согласно информации СМИ, окончательный план обучения пока не получил одобрения со стороны США, так как европейские страны не достигли согласия по всем деталям этого плана.