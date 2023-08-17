Противостояние между миротворцами ООН и полицией на Северном Кипре Видео
Напряженная обстановка возникла между силами безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и миротворцами ООН, находящимися на острове. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Конфликт был вызван строительством дороги с территории ТРСК к селу Пиле на Зеленой линии, которая контролируется миротворцами ООН. Миротворцы предприняли попытку воспрепятствовать строительству, установив бетонные блоки на территории. В результате возникло противостояние между сторонами.
Сообщается, что на место было отправлено большое количество полиции, а также сил быстрого реагирования.
Министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу заявил, что строительство дороги не будет прекращено.
• BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 18, 2023
• BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu,… pic.twitter.com/p1O7lXEXTH