Напряженная обстановка возникла между силами безопасности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и миротворцами ООН, находящимися на острове. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Конфликт был вызван строительством дороги с территории ТРСК к селу Пиле на Зеленой линии, которая контролируется миротворцами ООН. Миротворцы предприняли попытку воспрепятствовать строительству, установив бетонные блоки на территории. В результате возникло противостояние между сторонами.

Сообщается, что на место было отправлено большое количество полиции, а также сил быстрого реагирования.

Министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу заявил, что строительство дороги не будет прекращено.